Путин восхитился сплоченностью россиян во время разгула стихии в Дагестане

Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями Республики Дагестан, в ходе которой обсуждалась ликвидация последствий стихии, передает пресс-служба Кремля. Спикер республиканского парламента Заур Аскендеров сообщил президенту, что на беду региона откликнулись жители со всей страны. Он также рассказал о ленинградской блокаднице, которая передала для пострадавших вязаные носки.

Путин заметил, что желание помочь Дагестану его радует, но нисколько не удивляет. Он подчеркнул, что подобная сплоченность и отзывчивость являются характерной чертой всего российского народа.

Дагестанцы такие люди, ну а вся Россия у нас. Это вся Россия такая, — сказал Путин.

Ранее Аскендеров обратился к президенту Путину с просьбой изменить порядок компенсаций за утраченное во время паводка имущество. Он предложил предоставлять выплаты даже тем, у кого на момент чрезвычайной ситуации отсутствовали необходимые документы. Путин также призвал снизить бюрократические барьеры при назначении компенсаций жителям Дагестана, пострадавшим от паводка.