Власти Дагестана попросили Путина упростить выдачу компенсаций

Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой изменить порядок компенсаций за утраченное в паводках имущество, сообщается на сайте Кремля. Он предложил предоставлять выплаты даже тем гражданам, у которых на момент чрезвычайной ситуации отсутствовали необходимые правоустанавливающие документы.

По словам спикера, сейчас такие вопросы решаются через длительные юридические механизмы, что затягивает оказание реальной помощи населению. Аскендеров подчеркнул, что внесение изменений в постановление правительства позволит существенно ускорить темпы восстановления прав жителей республики.

Есть ли возможность рассмотреть вопрос и внести изменения для того, чтобы мы могли ускоренными темпами решить данные вопросы. Это существенно снизит время. А время сейчас самое важное, — отметил Аскендеров в своем обращении к президенту.

Ранее Путин провел встречу с представителями Республики Дагестан, в ходе которой обсуждалась ликвидация последствий стихии. Спикер республиканского парламента Заур Аскендеров сообщил президенту, что на беду региона откликнулись жители со всей страны. Особое внимание было уделено трогательному случаю, когда ленинградская блокадница передала для пострадавших вязаные носки.