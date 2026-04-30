Путин призвал избавить дагестанцев от бюрократии при получении компенсаций

Президент России Владимир Путин призвал снизить бюрократические барьеры в вопросах назначения компенсаций жителям Дагестана, пострадавшим от паводка, передает пресс-служба Кремля. Заявление прозвучало на встрече с представителями республики, включая депутатов Народного собрания и мэра Махачкалы Джамбулата Салавова.

Обсуждая механизмы поддержки граждан, президент акцентировал внимание на необходимости оперативного решения проблем на местах. Путин настоял на приоритете практических действий над формальными процедурами.

Бюрократии поменьше, конкретных дел должно быть побольше, — резюмировал президент.

Ранее Путин на встрече с представителями муниципального сообщества поручил как можно быстрее обследовать в Дагестане территории, пострадавшие от паводков, чтобы принять решения о восстановлении. Глава государства добавил, что время летит быстро, и если затянуть, то все работы перейдут на зиму.

До этого Путин в Кремле провел встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Беседа прошла в рамках работы с регионами. Меликов доложил президенту о ситуации в Дагестане.