День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 18:49

Путин призвал избавить дагестанцев от бюрократии при получении компенсаций

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин призвал снизить бюрократические барьеры в вопросах назначения компенсаций жителям Дагестана, пострадавшим от паводка, передает пресс-служба Кремля. Заявление прозвучало на встрече с представителями республики, включая депутатов Народного собрания и мэра Махачкалы Джамбулата Салавова.

Обсуждая механизмы поддержки граждан, президент акцентировал внимание на необходимости оперативного решения проблем на местах. Путин настоял на приоритете практических действий над формальными процедурами.

Бюрократии поменьше, конкретных дел должно быть побольше, — резюмировал президент.

Ранее Путин на встрече с представителями муниципального сообщества поручил как можно быстрее обследовать в Дагестане территории, пострадавшие от паводков, чтобы принять решения о восстановлении. Глава государства добавил, что время летит быстро, и если затянуть, то все работы перейдут на зиму.

До этого Путин в Кремле провел встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Беседа прошла в рамках работы с регионами. Меликов доложил президенту о ситуации в Дагестане.

Власть
Владимир Путин
компенсации
Дагестан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуму внесли законопроект о 13-й зарплате
Каспийский фронт, ВСУ атаковали Пермь, рой дронов: что будет дальше
Смена главы Дагестана: что сказал Путин, куда уйдет Меликов, кто заменит
Лисовец раскрыл, в каком состоянии находится его бизнес
Сын британского медиамагната предложил жестокий способ борьбы с мигрантами
Украинка пригласила на свадьбу российских звезд и стала жертвой травли
Украинских уклонистов предложили лишать избирательного права на 10 лет
Французскому подростку грозит срок за глупый трюк с соломинкой в Сингапуре
Британию обвинили в краже 25 млн лет жизни и труда у Барбадоса
Лисовец оценил стиль современной молодежи
Петр Ян и 1win VIP: чемпион UFC и VIP-стратег
Стало известно, чем занимается Меликов
Опрос выявил долю украинцев, выступающих за уход ВСУ из Донбасса
Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Дмитриев назвал имя самого адекватного лидера в ЕС
Появились фото ЖК, где Долина может снимать жилье
Киев, конкурс Пугачевой, песня для Орбакайте: как живет Юлия Самойлова
В Сербии признали правоту Дмитриева в прогнозе цен на нефть
В Москве с 1 по 3 мая ожидаются затяжные дожди
Трамп рекомендовал Мерцу заняться делами «увечной Германии»
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.