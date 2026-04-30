Многодетным семьям пообещали не отбирать пособия при росте доходов

Пособия многодетным семьям сохранят при превышении доходов на 10%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 22 мая вступают в силу новые нормы, позволяющие многодетным семьям сохранять ежемесячное пособие при небольшом превышении доходов, сообщил журналистам зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Речь идет о Федеральном законе от 20 февраля 2026 года № 29-ФЗ, передает ТАСС.

Депутат пояснил, что если при переоформлении выплаты среднедушевой доход семьи превысит региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, пособие продлят еще на год. Его размер составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Игошин добавил, что если многодетные семьи уже получили отказ с 1 января 2026 года из-за превышения доходов, эти решения пересмотрят автоматически, без дополнительных заявлений. Также с 6 мая вступает в силу закон, запрещающий списывать со счетов инвалидов и ветеранов государственные выплаты на покупку средств реабилитации, таких как коляски или слуховые аппараты.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в мае 2026 года из-за двух блоков праздничных дней пенсии, выплачиваемые через банки, будут перечислены заранее — 30 апреля и 8 мая. Также, по его словам, для тех, кому в мае исполнится 80 лет, и инвалидов первой группы страховые пенсии увеличатся вдвое.

