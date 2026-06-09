В Соцфонде ответили на жалобы о задержке детских пособий В Соцфонде заявили, что 98% пособий по уходу за ребенком уже выплачены

Свыше 98% получателей пособий на ребенка до полутора лет уже получили свои выплаты, сообщили в пресс-службе Соцфонда. В ведомстве подчеркнули, что работа проходит без сбоев и все системы функционируют в штатном режиме. Ранее ряд СМИ писали о проблемах с получением переводов.

Подавляющее большинство получателей — свыше 98% — уже получили пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. Сбоя в работе Социального фонда нет. Все системы функционируют штатно, выплаты за текущий месяц проводятся в плановом порядке, — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году для работающих россиянок составит около 955 тыс. рублей. Выплата зависит от заработка женщины за последние два года и осуществляется за счет страховых взносов работодателя.

До этого депутаты Госдумы предложили ввести единовременную выплату для многодетных и малообеспеченных семей на выпускной в школе. Инициатива предполагает закрепление выплаты на федеральном уровне для семей, чьи дети заканчивают 9 или 11 классов.