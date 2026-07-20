Стали известны новые детали о погибшем при восхождении на Эльбрус мальчике РИА Новости: погибший на Эльбрусе мальчик и его отец не раз срывались с высоты

Отец и сын из Ставропольского края не один раз срывались во время восхождения на Эльбрус, сообщил РИА Новости начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев со ссылкой на пострадавшего мужчину. Последний такой инцидент оказался для мальчика смертельным.

Он (отец ребенка. — NEWS.ru) говорит, на западную [вершину] сходили, оттуда начали восточную [вершину] траверсировать, в связке шли и там несколько раз срывались, падали. В результате вот мальчик погиб, — объяснил Гулиев.

Также эксперт отметил, что альпинисты не регистрировались у спасателей. Отец и его 11-летний сын сорвались на высоте около 4200–4600 метров. Мальчик погиб, а отец получил множественные травмы.

Ранее адвокат Даниил Лунев рассказал, что альпинист из Ставропольского края, сын которого погиб при восхождении на Эльбрус, может получить условное наказание. Он отметил, что, скорее всего, мужчину будут судить по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).