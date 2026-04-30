Москвичам дали прогноз на первые три дня мая

Синоптик Шувалов: Москву на майские праздники ждет постепенное потепление

В Москве в первые трое суток мая ожидается постепенное повышение температуры воздуха при отсутствии осадков и сильного ветра, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. До этого специалист уже отмечал, что 1, 2 и 3 мая в столичном регионе будет безветренно и без осадков.

В Москве ожидается 1-го числа еще достаточно прохладная погода, температура ниже 10 градусов тепла. Плюс 11 — плюс 13 градусов 2 мая и плюс 15 — плюс 17 градусов 3 мая, — рассказал он.

Ранее Шувалов отметил, что теплая погода окончательно вернется в Москву к 9 и 10 мая — во вторые выходные месяца температура воздуха может повыситься до +20 градусов. При этом уже к первым майским выходным атмосферные условия начнут налаживаться.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ кандидат экономических наук Игорь Балынин сообщил, что россиян в этом году ожидают длинные выходные две недели подряд в мае. Жители страны начнут отдыхать по три дня подряд в начале месяца и во время празднования Дня Победы.

Москва
Александр Шувалов
синоптики
погода
майские праздники
Москвичам дали прогноз на первые три дня мая
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

