Синоптик рассказал, когда в Москву окончательно вернется теплая погода

Теплая погода окончательно вернется в Москву к 9 и 10 мая — во вторые выходные месяца температура воздуха может повыситься до +20 градусов, заявил «Радио 1» синоптик Александр Шувалов. При этом уже к первым майским выходным атмосферные условия начнут налаживаться. По словам эксперта, сильный снегопад, который пришел в столицу, стихнет уже 28 апреля.

Во вторник, 28 апреля, давление вырастет сразу на 10 миллиметров, ветер стихнет, а сильный снег перейдет в разряд умеренного. В среду осадки станут небольшими, днем возможен переход в дождь, температура подрастет до +6 градусов. В четверг, 30 апреля, [будет] практически без осадков и до +8 градусов. В пятницу воздух прогреется до +10 градусов (хоть и с небольшой вероятностью дождя), — отметил Шувалов.

Ранее доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов заявил, что снегопады в апреле в европейской части России связаны с циклоном, который пришел с Баренцева моря. По его словам, вторжение холодного воздуха охватило не только столицу, но и Ленинградскую, Тверскую и Архангельскую области.