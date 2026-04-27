27 апреля 2026 в 17:02

Синоптик рассказал, когда в Москву окончательно вернется теплая погода

Синоптик Шувалов: теплая погода окончательно вернется в Москву к 9 и 10 мая

Теплая погода окончательно вернется в Москву к 9 и 10 мая — во вторые выходные месяца температура воздуха может повыситься до +20 градусов, заявил «Радио 1» синоптик Александр Шувалов. При этом уже к первым майским выходным атмосферные условия начнут налаживаться. По словам эксперта, сильный снегопад, который пришел в столицу, стихнет уже 28 апреля.

Во вторник, 28 апреля, давление вырастет сразу на 10 миллиметров, ветер стихнет, а сильный снег перейдет в разряд умеренного. В среду осадки станут небольшими, днем возможен переход в дождь, температура подрастет до +6 градусов. В четверг, 30 апреля, [будет] практически без осадков и до +8 градусов. В пятницу воздух прогреется до +10 градусов (хоть и с небольшой вероятностью дождя), — отметил Шувалов.

Ранее доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов заявил, что снегопады в апреле в европейской части России связаны с циклоном, который пришел с Баренцева моря. По его словам, вторжение холодного воздуха охватило не только столицу, но и Ленинградскую, Тверскую и Архангельскую области.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

