Купил семена, высыпал на землю — и готово: цветы для посева в грунт после 20 апреля — взойдут сами

Конец апреля — лучшее время, чтобы забыть о рассаде и начать сеять цветы прямо в грунт. В это время земля уже достаточно прогрелась, а естественная влажность помогает семенам быстро прорастать самим.

Календула, или ноготки, — это, пожалуй, самый неприхотливый цветок, который можно сеять уже в конце апреля. Она не боится весенних заморозков, всходит очень быстро и зацветает уже в конце июня яркими оранжевыми и желтыми «солнышками».

Еще один вариант — васильки. Эти полевые красавцы всходят всего за 6–8 дней, а цветения ждать всего 50–60 дней. Они бывают не только классического голубого цвета, но и розовыми, белыми и даже бордовыми.

Если вы хотите, чтобы клумба «работала» без вас, посадите эшшольцию. Ее нежные шелковистые цветы раскрываются только в солнечную погоду, но цвести она будет все лето. Для создания фоновых высоких посадок идеально подходит космея.

Заядлым дачникам, которые любят разнообразие, стоит обратить внимание на иберис и львиный зев. Все эти цветы не требуют сложного ухода.

Дарья Иванова
