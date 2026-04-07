Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 06:45

Цветок для тех, кто не любит поливать: засухоустойчив, не боится ветра и способен цвести в жару

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Арктотис — это находка для дачников, которые мечтают о цветнике, но не могут уделять ему много времени. Он обладает феноменальной выносливостью: засухоустойчив, не боится ветра и способен цвести в самую знойную погоду.

Его крупные, до 8–10 см в диаметре, соцветия напоминают экзотические ромашки или герберы, окрашенные в ослепительно-яркие оттенки белого, желтого, оранжевого, розового и сиреневого, часто с контрастным темным центром и металлическим блеском лепестков.

Арктотис цветет непрерывно с июля до самых заморозков, причем бутоны раскрываются только под лучами солнца, создавая эффект живого, движущегося сада. Растение не требует сложного ухода: ему достаточно солнечного места и легкой, водопроницаемой почвы, а подкормки и частые поливы ему даже вредны.

Ранее было названо растение, которое цветет огромным облаком с июня до заморозков.

Проверено редакцией
Гречка по-вкусному: не сухая, ароматная каша — рецепт простой, а съедают до крупицы
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Воронежской области назвал последствия новой атаки ВСУ
Появились жуткие подробности о напавшем на учителя в Прикамье школьнике
В Прикамье раскрыли состояние учительницы, на которую напал девятиклассник
Раскрыто, кем была получившая удар ножом в Прикамье учительница
Американский Orion взял курс на Землю после облета Луны
«Чеченскую республику Ичкерия» признали террористической организацией в РФ
Названы эмоции, которые провоцируют заболевания внутренних органов
Охота на мирных жителей и потери ВСУ: новости СВО к утру 7 апреля
Ребенок стал жертвой атаки украинских беспилотников на Владимирскую область
Брат и сестра задохнулись в морозилке во время игры в прятки
Муж и жена почти год продержали в рабстве пожилую няню своей дочери
Врач ответил, почему в этом сезоне клещей будет особенно много
Стало известно о возможной отставке сразу трех российских губернаторов
Подросток набросился с ножом на учителя у школы в Прикамье
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 апреля: инфографика
Биохимик рассказала, как вечерний кофе ворует красоту и молодость
ПВО уничтожила более 40 «птичек» ВСУ над Россией за ночь
Панамский канал оказался в опасности из-за мощного взрыва
Экс-замглавы легендарного СИЗО в России «намайнил» себе срок
Россиянам рассказали, нужно ли освящать алкоголь для пасхального стола
Дальше
Самое популярное
Шоу-бизнес

Семья и жизнь

Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.