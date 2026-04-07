Цветок для тех, кто не любит поливать: засухоустойчив, не боится ветра и способен цвести в жару

Арктотис — это находка для дачников, которые мечтают о цветнике, но не могут уделять ему много времени. Он обладает феноменальной выносливостью: засухоустойчив, не боится ветра и способен цвести в самую знойную погоду.

Его крупные, до 8–10 см в диаметре, соцветия напоминают экзотические ромашки или герберы, окрашенные в ослепительно-яркие оттенки белого, желтого, оранжевого, розового и сиреневого, часто с контрастным темным центром и металлическим блеском лепестков.

Арктотис цветет непрерывно с июля до самых заморозков, причем бутоны раскрываются только под лучами солнца, создавая эффект живого, движущегося сада. Растение не требует сложного ухода: ему достаточно солнечного места и легкой, водопроницаемой почвы, а подкормки и частые поливы ему даже вредны.

