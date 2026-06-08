Посадите эту осеннюю принцессу в полутени — и она расцветет розовыми чашами с августа по октябрь

Посадите эту осеннюю принцессу в полутени — и она расцветет розовыми чашами с августа по октябрь

Анемона хубэйская (японская) — это настоящая находка для дачи, дарящая саду нежное розовое кружево в то время, когда большинство многолетников уже отцвели.

Ее шелковистые чашевидные цветки диаметром 5–7 см распускаются с августа по октябрь, создавая эффект парящего облака над изящной резной листвой. Палитра оттенков варьируется от насыщенно-розовой до нежно-белой с махровыми лепестками.

Анемоны зимуют без укрытия и подходят для большинства регионов России, включая среднюю полосу, Урал и Сибирь. Крепкие прямостоячие цветоносы высотой 60–100 см не полегают от ветра и дождя, не требуют подвязки, а цветение одной волной длится до 5–6 недель.

Эта осенняя красавица предпочитает полутень — на ярком солнце лепестки могут выгорать. Анемона не агрессивна по сравнению с некоторыми видами, но ее ползучее корневище со временем образует живописные куртины, поэтому делить куст рекомендуют раз в 3–4 года весной.

Ранее был назван многолетник-хамелеон: на одном кусте распускаются розовые, бордовые, красные и фиолетовые соцветия.