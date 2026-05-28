Многолетник-хамелеон: на одном кусте распускаются розовые, бордовые, красные и фиолетовые соцветия

Если вы устали возиться с рассадой разных цветов, а хочется, чтобы клумба радовала яркими красками все лето, посадите тысячелистник обыкновенный сорта Flowerburst Red Shades.

Это многолетник-хамелеон, который на одном кусте одновременно дает розовые, бордовые, красные и фиолетовые соцветия. Вы получаете сразу всю палитру огненных оттенков из одной пачки семян.

Высота куста достигает 75 см, так что он будет заметен из любого уголка сада. Цветет этот красавец с июня по сентябрь, то есть практически все лето. Для дачи тысячелистник хорош своей неприхотливостью: он засухоустойчив, зимостоек, растет на любых почвах, не требует укрытия на зиму.

Полив нужен только в длительную засуху, подкормки — весной и осенью, а раз в 3–4 года куст нужно делить. Любит открытые солнечные участки, но мирится с легкой полутенью.

