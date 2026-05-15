15 мая 2026 в 11:28

Ветеринар предупредила о неожиданной опасности для питомцев на природе

Ветеринар Бабаева: животные на природе могут получить ожог от борщевика

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Животные во время отдыха на природе могут получить ожог от борщевика, рассказала KP.RU ветеринарный врач-нефролог Советской ветлечебницы Елизавета Бабаева. Она отметила, что другие растения также могут быть опасны для питомцев.

В сезон к нам стабильно поступает несколько животных с подобными ожогами. Их еще может вызвать крапива, но от нее чаще страдают незащищенные шерстью места: мордочка, лапы, реже — животик. Вероятно, еще какая-то часть животных лечатся дома, если ожоги не столь серьезные, — рассказала Бабаева.

Ветеринар объяснила, что токсичными также могут стать ландыши, тюльпаны, нарциссы и лютики. Они могут вызвать отравление, если питомец решит их съесть. По ее словам, опасна и пыльца лилий — она оседает на шерсти и также может вызвать интоксикацию.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, что за день до поездки на природу собаку следует обработать каплями от клещей. По ее словам, вакцинация поможет питомцу легче перенести болезнь в случае заражения.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
