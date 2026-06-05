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05 июня 2026 в 10:30

Посадите — и получите цветущий ковер на годы: многолетники украсят клумбу, а декоративную листву сохранят до глубокой осени

Фото: D-NEWS.ru
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Среди лучших вариантов — обриета, ясколка и арабис. Все три растения любят солнечные участки и хорошо дренированную почву. Их можно использовать в бордюрах, рокариях, альпийских горках и вдоль садовых дорожек. Даже когда цветение заканчивается, клумба не пустеет: плотные куртины продолжают украшать участок до самых холодов.

Обриета образует плотные подушки высотой до 15 см и весной покрывается настолько обильным цветением, что листьев практически не видно. Цветет она около 4–6 недель, а после стрижки в конце лета нередко радует повторным цветением. Даже после его окончания растение сохраняет декоративную зеленую куртину до поздней осени. На одном месте обриета способна расти 5–7 лет. Морозостойкость достигает -34 °C.

Ясколка ценится не только за белоснежные цветки, но и за серебристую листву, которая украшает сад весь сезон. Цветение продолжается около месяца, обычно в июне. После этого растение остается эффектным благодаря необычной окраске листьев. На одном месте ясколка живет 7–10 лет и легко переносит морозы до -40 °C без укрытия.

Арабис зацветает одним из первых среди многолетников и радует цветением до 5 недель. Современные сорта могут повторно выпускать отдельные цветоносы в конце лета. Компактные кустики сохраняют аккуратный вид до глубокой осени. Без пересадки арабис растет 4–6 лет. Большинство сортов выдерживает морозы до -35 °C.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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