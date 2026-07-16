Шелковые цветы и цветение до морозов: почему я сажаю годецию и 3 шикарных сорта

Шелковые цветы и цветение до морозов: почему я сажаю годецию и 3 шикарных сорта

Если хочется, чтобы клумба выглядела нежно и дорого без особых хлопот, обязательно стоит посадить годецию. Этот однолетник нередко называют «садовой азалией» из-за крупных шелковистых цветков, которые напоминают дорогие декоративные кустарники. При этом выращивать годецию намного проще: она быстро развивается, обильно цветет и украшает участок почти все лето.

Главное достоинство годеции — продолжительное цветение. При посеве весной первые бутоны раскрываются уже в июле, а при регулярном удалении увядших цветков растение продолжает цвести до первых осенних заморозков. Большинство сортов достигают 30–60 см в высоту, хорошо растут на солнечных местах и предпочитают плодородную, умеренно влажную почву без застоя воды.

Если хочется получить особенно эффектную клумбу, обратите внимание на эти сорта.

«Монарх» (Monarch) — компактный сорт высотой 20–30 см с крупными шелковистыми цветками белой, розовой и малиновой окраски. Отлично подходит для бордюров, контейнеров и балконных ящиков.

«Красавица» (Beauty) — высокорослая годеция высотой 50–60 см с крупными махровыми цветками насыщенных розовых, красных и лососевых оттенков. Один из лучших сортов для создания ярких цветников и срезки.

«Сибил Шервуд» (Sybil Sherwood) — элегантный сорт высотой около 40–50 см с нежно-розовыми цветками, более светлыми по краям лепестков. Цветет очень обильно и прекрасно сочетается с белыми и фиолетовыми однолетниками.