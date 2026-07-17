Посадила фиолетовый водопад: бархатные цветки сияют до самой осени, растут на 1 месте до 30 лет

Посадила фиолетовый водопад: бархатные цветки сияют до самой осени, растут на 1 месте до 30 лет

Если выбирать всего один крупноцветковый клематис для сада, я без раздумий посоветую сорт «Грюнвальд» (Grunwald). Он не капризничает, не требует сложной обрезки и каждый год превращается в настоящий цветущий водопад. Когда лиана полностью покрывается огромными бархатистыми цветками насыщенного фиолетово-пурпурного оттенка, пройти мимо просто невозможно.

Этот польский сорт относится к 3-й группе обрезки, а значит считается одним из самых простых в уходе. Осенью все побеги обрезают почти до уровня земли, оставляя 20–30 см с 2–3 почками. Весной клематис быстро отрастает заново и уже летом снова покрывается цветами.

Взрослая лиана достигает 3–3,5 м в высоту, а крупные цветки диаметром 10–12 см распускаются с конца июня до сентября. Цветение очень продолжительное, поскольку бутоны образуются на побегах текущего года.

При правильном уходе клематис может расти на одном месте 20–30 лет, не теряя декоративности. Сорт отличается высокой зимостойкостью и подходит для большинства регионов России. Он выдерживает морозы примерно до –34 °C (зона зимостойкости USDA 4) при нормальном укрытии корневой зоны.

Чтобы растение чувствовало себя комфортно, ему выбирают солнечное место или легкую полутень. При этом есть важное правило, которое опытные садоводы называют «голова на солнце, ноги в тени»: побеги любят хорошее освещение, а корневая система — прохладу. Поэтому основание куста желательно замульчировать или посадить рядом невысокие многолетники. При посадке корневую шейку заглубляют примерно на 6–8 см, а на дно посадочной ямы обязательно укладывают дренаж.

Интересный факт: благодаря тому, что «Грюнвальд» цветет исключительно на молодых побегах текущего года, даже если надземная часть сильно пострадает зимой, растение обычно полностью восстанавливается за сезон и снова обильно зацветает. Именно поэтому этот сорт считается одним из самых надежных крупноцветковых клематисов для регионов с холодными зимами.