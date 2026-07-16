Посадите эту красавицу у дома: мальва Альба цветет месяцами и терпит морозы

Посадите эту красавицу у дома: мальва Альба цветет месяцами и терпит морозы

Хотите добавить саду нежности и ярких красок без сложного ухода? Мальва мускусная Альба легко справится с этой задачей и станет настоящим украшением участка. Этот цветок радует длительным цветением и хорошо переносит капризы погоды.

Альба — многолетник с крепкими прямыми стеблями высотой до 90 см. Ее крупные белые цветы достигают 5 см в диаметре и распускаются с июня по август. Сорт отличается морозостойкостью: растение выдерживает холода до −29°С, а также спокойно переносит засушливые периоды.

Лучше всего высаживать мальву на солнечном открытом месте. Семена в грунт обычно сеют в августе или сентябре. Поливать растение нужно умеренно, а для подкормки достаточно периодически использовать комплексное удобрение.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и оценила неприхотливость мальвы Альба в саду. Чтобы куст дольше радовал цветами, после увядания удаляйте сухие соцветия — это поможет сохранить аккуратный вид растения.

Хочется собирать томаты ведрами, а не поштучно? Оказывается, все решает грамотная подкормка на старте — без дорогих банок и сложных схем.