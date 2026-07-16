Не упустите июль для свеклы: простые подкормки сделают урожай сочным и сладким

Многие считают свеклу одной из самых неприхотливых культур, но именно в июле ей особенно нужна поддержка. Если вовремя провести две простые подкормки, корнеплоды вырастут крупнее, сочнее и заметно слаще.

В середине лета свекла активно формирует корнеплод, поэтому азота ей уже требуется меньше. Основной упор стоит сделать на калий, фосфор и бор. Первая подкормка проводится в начале июля. Для этого подойдет настой древесной золы: 1 литр просеянной золы залейте водой, доведите объем до 10 литров, оставьте на сутки, процедите и полейте грядки по влажной почве. Если нужен более быстрый эффект, используйте сульфат калия — 20 г на 10 литров воды.

Через две недели проведите вторую подкормку. Растворите 5 г борной кислоты сначала в небольшом количестве горячей воды, затем доведите объем до 10 литров и полейте растения под корень. Бор помогает свекле накопить больше сахаров, делает мякоть плотной и снижает риск появления пустот.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что своевременные июльские подкормки действительно улучшают качество урожая. Дополнительно не забывайте регулярно рыхлить почву после полива — так корни получают больше воздуха и быстрее развиваются.

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