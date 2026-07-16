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16 июля 2026 в 13:39

Захарова озвучила новый рекорд в сотрудничестве России и Китая

Захарова: товарооборот России и Китая превысил $200 млрд

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Товарооборот между Россией и Китаем превысил $200 млрд, а газопровод «Сила Сибири» вышел на проектную мощность, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Судя по приложенной инфографике, этот показатель достиг $244,8 млрд.

Товарооборот России и Китая уже обладает по-настоящему стратегическим масштабом — он превосходит $200 млрд. И за этой цифрой стоит не просто рост торговли, а формирование плотной системы взаимосвязей — от промышленной кооперации до логистики и финансов. Энергетика в этой системе остается одной из ключевых опор, — отметила Захарова.

По ее словам, Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 года базируется на трех основах: исторической памяти о совместной борьбе с нацизмом, уважении внутреннего выбора друг друга и стратегическом долгосрочном планировании. Она назвала документ не просто юридическим актом, а живым организмом, автоматически продлевающимся каждые пять лет.

Ранее подход КНР к урегулированию ситуации вокруг Украины получил высокую оценку от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По его словам, Москва ценит конструктивную позицию Пекина, основанную на понимании корней конфликта и путей его политического решения.

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