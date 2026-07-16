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16 июля 2026 в 14:02

Политолог назвал путь к завершению СВО

Политолог Светов: завершение СВО приблизит только успех России на поле боя

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Успех России на поле боя является единственным фактором, который сможет приблизить завершение специальной военной операции, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. Он подчеркнул, что любые разговоры о возможных «сделках» или компромиссах в данном контексте звучат для российской стороны оскорбительно и неприемлемо.

Очевидно, что исход СВО решится на поле боя и только там. Рассказы Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) о якобы готовности России выйти на сделку по украинскому кризису — это не русская лексика. Для нас слово «сделка», когда речь идет о вопросах жизни и смерти, звучит издевательски. Для Трампа это нормально, для нас — неприемлемо. Поэтому, кто будет занимать на Украине должности, значения не имеет. Надо продолжать громить ВСУ и приближать нашу победу, — пояснил Светов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не видит перспектив для быстрого возобновления переговоров по украинскому кризису. По его словам, Россия сохраняет открытость к диалогу.

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