В Кремле высказались о перспективах возобновления переговоров по Украине Песков: перспектив для возобновления переговоров по Украине пока нет

Москва пока не видит перспектив для быстрого возобновления переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференс-колла. Он напомнил, что Россия сохраняет открытость к диалогу. Трансляция брифинга доступна в канале Кремля на платформе МАКС.

Пока каких-то быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет, мы их не фиксируем. Российская Федерация сохраняет свою открытость для этого пути, — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь руководителя России рассказал, что Киеву известны пути для урегулирования конфликта. Он объяснил, что для Кремля важно, чтобы на Украине нашелся человек, который принял бы ответственное решение и позволил завершить специальную военную операцию.

Кроме этого, Песков отметил, что для России не имеют принципиального значения кадровые перестановки в структуре украинской власти. По его словам, руководство РФ заинтересовано в первую очередь в урегулировании кризиса и обеспечении собственных интересов.