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16 июля 2026 в 13:57

США не провели расследования смертельного удара по школе в Иране

Фото: Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press
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Вооруженные силы США до сих пор не провели полноценной стандартной проверки разведданных, которые могли использоваться при нанесении удара по школе в Иране, сообщает CNN. По данным источника, не был выполнен анализ всего корпуса разведданных, включая спутниковые снимки, который должен был установить точные обстоятельства удара и его влияние на ход операции.

Американское военное руководство, как утверждает собеседник телеканала, не отдавало приказов о проведении такой проверки, ограничившись лишь начальным этапом для подтверждения поражения изначально намеченной цели. В феврале, как отметил источник, военное командование США одобрило удары по ряду целей в Иране, в том числе по школе для девочек в городе Минаб, несмотря на предупреждения о том, что разведывательные данные могут быть сильно устаревшими.

Ранее группа из 25 американских сенаторов потребовала от Пентагона полный отчет о расследовании удара США по школе для девочек в иранском округе Минаб, унесшего жизни более 120 детей. Документ был передан руководству военного ведомства еще в апреле, однако его результаты до сих пор не обнародованы.

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