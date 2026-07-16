США не провели расследования смертельного удара по школе в Иране

Вооруженные силы США до сих пор не провели полноценной стандартной проверки разведданных, которые могли использоваться при нанесении удара по школе в Иране, сообщает CNN. По данным источника, не был выполнен анализ всего корпуса разведданных, включая спутниковые снимки, который должен был установить точные обстоятельства удара и его влияние на ход операции.

Американское военное руководство, как утверждает собеседник телеканала, не отдавало приказов о проведении такой проверки, ограничившись лишь начальным этапом для подтверждения поражения изначально намеченной цели. В феврале, как отметил источник, военное командование США одобрило удары по ряду целей в Иране, в том числе по школе для девочек в городе Минаб, несмотря на предупреждения о том, что разведывательные данные могут быть сильно устаревшими.

Ранее группа из 25 американских сенаторов потребовала от Пентагона полный отчет о расследовании удара США по школе для девочек в иранском округе Минаб, унесшего жизни более 120 детей. Документ был передан руководству военного ведомства еще в апреле, однако его результаты до сих пор не обнародованы.