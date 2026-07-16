Стало известно, что Зеленский предлагал Федорову

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал уходящему главе Минобороны Михаилу Федорову должность советника, однако тот отклонил это предложение, сообщает «РБК-Украина». Федоров уточнил, что в этот же день состоялся его телефонный разговор с президентом.

Министр подчеркнул, что не нуждается в должности, чтобы быть министром обороны. Украинцы в четверг, 16 июля, вышли на митинги «за себя», а не лично за него, добавил Федоров.

Ранее Федоров объявил о своей отставке с должности министра. Он поблагодарил украинский народ за возможность служить на этом посту. По данным «24 канала», Федоров может возглавить государственный концерн «Укроборонпром». Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» обвинил министра в провале реформы территориальных центров комплектования (аналог военкоматов) и анонсировал его замену.

Позже сообщалось, что в центре Киева началась массовая акция протеста против увольнения Федорова. Митинг проходит на площади у театра им. Ивана Франко около правительственного квартала. Сотни митингующих требуют сохранить за главой военного ведомства его пост и выражают несогласие с кадровыми перестановками в правительстве.