Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 14:50

«Классика западной цензуры»: Захарова об удалении МАКСа из Google Play

Захарова назвала классикой западной цензуры удаление МАКСа из Google Play

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Удаление мессенджера МАКС из магазина приложений Google Play представляет собой классику западной цензуры, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС. В компании VK уточнили, что сервис функционирует в штатном режиме.

Классика западной цензуры, — сказала дипломат.

Ранее приложение соцсети «Вконтакте» пропало из магазина Google Play вслед за мессенджером МАКС. В VK отметили, что сервисы остаются доступны в RuStore и других магазинах приложений для Android.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет санкции Европейского союза против МАКСа, считая их абсурдными. По его словам, решение Брюсселя просто обнажает его репрессивный характер. Пресс-секретарь президента также напомнил, что МАКС — это не единственный мессенджер, подвергающийся репрессивным действиям со стороны европейцев.

В свою очередь представители VK отмечали, что санкции ЕС не влияют на работу компании, а также на принадлежащий ей мессенджер МАКС. Евросоюз ввел санкции против национальных мессенджеров в понедельник, 13 июля.

Власть
МИД РФ
Мария Захарова
МАКС
Google Play
мессенджеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
VK продали RuStore: смена домена, удаление приложений, что это значит
Трассу «М-12» до Тюмени планируют открыть в декабре
В Госдуме объяснили, к чему приведет запрет ЕС на продажу туров в Россию
Продавец облил перцовкой покупателя из-за очереди
Аллергикам дали советы, как пережить летнее цветение трав
Новый Майдан на Украине: причины отставки Федорова, что значит для России
Разбившая автомобили топором россиянка наблюдается у психиатра
«Небольшое снижение»: Хуснуллин доложил Путину о темпах ввода жилья в РФ
В Перми во время ливня дерево придавило прохожую
«Очередное напоминание»: в ГД ответили на удаление МАКСа из Google Play
Диетолог перечислила самые ценные летние ягоды
Двое россиян пострадали в результате атаки ВСУ на один регион
Подростка обвинили в подготовке атаки на две мечети
Сервисы VK работают в обычном режиме
Спасшему военных РФ жителю Константиновки помогли найти брата
Путин раскрыл объем ежегодных вложений россиян в жилье
Путин назвал самый надежный инструмент поддержки семей с детьми
«Радио Судного дня» вышло в эфир со вторым за день загадочным посланием
«Вовремя и нужного качества»: Путин обозначил требования по сдаче жилья
Экс-премьер Украины назвал Корецкого подконтрольным Западу
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.