«Классика западной цензуры»: Захарова об удалении МАКСа из Google Play

Удаление мессенджера МАКС из магазина приложений Google Play представляет собой классику западной цензуры, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС. В компании VK уточнили, что сервис функционирует в штатном режиме.

Классика западной цензуры, — сказала дипломат.

Ранее приложение соцсети «Вконтакте» пропало из магазина Google Play вслед за мессенджером МАКС. В VK отметили, что сервисы остаются доступны в RuStore и других магазинах приложений для Android.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет санкции Европейского союза против МАКСа, считая их абсурдными. По его словам, решение Брюсселя просто обнажает его репрессивный характер. Пресс-секретарь президента также напомнил, что МАКС — это не единственный мессенджер, подвергающийся репрессивным действиям со стороны европейцев.

В свою очередь представители VK отмечали, что санкции ЕС не влияют на работу компании, а также на принадлежащий ей мессенджер МАКС. Евросоюз ввел санкции против национальных мессенджеров в понедельник, 13 июля.