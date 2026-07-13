Стало известно, повлияют ли санкции на работу VK и МАКСа

Стало известно, повлияют ли санкции на работу VK и МАКСа VK: санкции Евросоюза не повлияют на работу мессенджеров

Представители VK заявили в интервью ТАСС, что санкции Европейского союза не влияют на его работу, а также на принадлежащий ему мессенджер МАКС. Отмечается, что приложения доступны пользователям в обычном режиме.

Санкции ЕС не влияют на работу VK и МАКСа. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме, — говорится в заявлении.

В понедельник, 13 июля, Евросоюз ввел санкции против национальных мессенджеров. Западные страны обосновали свое решение тем, что VK является материнской компанией ООО «Коммуникационная платформа».

Ранее стало известно, что Великобритания расширила антироссийский санкционный лист на 10 позиций. В частности, Лондон ввел санкции в отношении сотрудников ГРУ, якобы причастных к кибероперациям против королевства.

Еврокомиссия 10 июля приняла решение не вводить полный запрет на выдачу въездных виз военнослужащим из России. Ключевым критерием для отказа теперь станет активное участие гражданина в боевых действиях или содействие военным операциям.