Британия расширила список антироссийских санкций на 10 позиций

Великобритания расширила антироссийский санкционный лист на 10 позиций, следует из информации на сайте британского правительства. В частности, Лондон ввел санкции в отношении сотрудников ГРУ, якобы причастных к кибероперациям против королевства.

В общей сложности Британия внесла 14 новых имен в список, касающийся вопросов кибербезопасности. Кроме того, в обновленный перечень попали сотрудники военно‑аналитического центра «Рыбарь».

Ранее сенаторы США достигли договоренности с администрацией президента Дональда Трампа о продвижении законопроекта, который предусматривает ужесточение санкций против России. Об этом говорится в официальном заявлении, которое опубликовали сенаторы Джинн Шахин, Ричард Блюменталь, Роджер Уикер и Линдси Грэм.

До этого Еврокомиссия исключила наиболее жесткие меры из 21-го пакета санкций против России. Франция, Италия и Греция добились сужения визовых ограничений.

Еврокомиссия 10 июля приняла решение не вводить полный запрет на выдачу въездных виз военнослужащим из России. Ключевым критерием для отказа теперь станет активное участие гражданина в боевых действиях или содействие военным операциям.