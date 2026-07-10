Стало известно, кто в ЕС добился смягчения санкций против России Euroactiv: ЕК смягчила положения 21-го пакета санкций против России

Еврокомиссия исключила наиболее жесткие меры из 21-го пакета санкций против России, сообщило издание Euroactiv со ссылкой на дипломатические источники. Франция, Италия и Греция добились сужения визовых ограничений.

В частности, запрет был сужен до краткосрочных виз. Кроме того, государства ЕС одобрили запрет на продажу российского СПГ с танкеров. Тем не менее это ограничение может не распространяться на перепродажу газа. По имеющимся данным, некоторые страны Евросоюза окажут содействие в смягчении запрета на экспорт рыбы из России.

Еврокомиссия 10 июля приняла решение не вводить полный запрет на выдачу въездных виз военнослужащим из России. Ключевым критерием для отказа теперь станет активное участие гражданина в боевых действиях или содействие военным операциям. Представители стран Балтии активно настаивали на жестком введении тотальных ограничений, в том числе и для бывших военнослужащих.

На этом фоне глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что смягчение антироссийских санкций недопустимо. Министр подчеркнул, что санкционное давление на Россию должно не снижаться, а усиливаться.