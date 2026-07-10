Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 12:52

Стало известно, кто в ЕС добился смягчения санкций против России

Euroactiv: ЕК смягчила положения 21-го пакета санкций против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Еврокомиссия исключила наиболее жесткие меры из 21-го пакета санкций против России, сообщило издание Euroactiv со ссылкой на дипломатические источники. Франция, Италия и Греция добились сужения визовых ограничений.

В частности, запрет был сужен до краткосрочных виз. Кроме того, государства ЕС одобрили запрет на продажу российского СПГ с танкеров. Тем не менее это ограничение может не распространяться на перепродажу газа. По имеющимся данным, некоторые страны Евросоюза окажут содействие в смягчении запрета на экспорт рыбы из России.

Еврокомиссия 10 июля приняла решение не вводить полный запрет на выдачу въездных виз военнослужащим из России. Ключевым критерием для отказа теперь станет активное участие гражданина в боевых действиях или содействие военным операциям. Представители стран Балтии активно настаивали на жестком введении тотальных ограничений, в том числе и для бывших военнослужащих.

На этом фоне глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что смягчение антироссийских санкций недопустимо. Министр подчеркнул, что санкционное давление на Россию должно не снижаться, а усиливаться.

Европа
Еврокомиссия
санкции
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
В Роскачестве ответили, какие лекарства можно провозить только в багаже
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак перечислил преимущества газомоторного топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Борщевой набор подешевел на четверть
ООН не хватило денег на гуманитарную помощь женщинам и девочкам
Серийный убийца расстрелял отца экс-партнерши и спалил его дом
Психолог объяснила причину страха путешествия в одиночку
Экс-директор ФК «Торпедо» может сесть в колонию на 2,5 года
Мужчина остался без зубов после визита в частную клинику
Военкоры сообщили о продвижении ВС России в ДНР
Краснодарский аэропорт временно ограничил прием и выпуск самолетов
Начальник ТЦК «отправил» на фронт полсотни «мертвых душ»
Соседняя с Россией страна будет делать из призывников операторов БПЛА
Медведь забрел в торговый центр на военной базе, съел персик и ушел
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.