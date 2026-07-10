США ужесточат санкции против России Сенат США договорился с Белым домом ужесточить санкции против РФ

Группа сенаторов Конгресса США заявила о договоренности с администрацией президента Дональда Трампа по продвижению нового законопроекта об ужесточении санкций против России. Письменное заявление распространили сенаторы Джинн Шахин, Ричард Блюменталь, Роджер Уикер и Линдси Грэм.

Они представляют обе основные политические силы США — Республиканскую и Демократическую партии. В заявлении сенаторы сообщили, что достигли соглашения с Белым домом по обновленному варианту законопроекта о санкциях против России. Законодатели заявили, что рассчитывают представить документ в ближайшее время.

Речь идет о законопроекте от апреля 2025 года. Одними из главных авторов инициативы стали Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

Документ предусматривает введение вторичных санкций против торговых партнеров России. В частности, предложение включает возможность введения импортных пошлин в размере 500% на поставки в США из стран, которые закупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

Ранее Еврокомиссия исключила наиболее жесткие меры из 21-го пакета санкций против России. Франция, Италия и Греция добились сужения визовых ограничений.