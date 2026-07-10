Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 23:18

США ужесточат санкции против России

Сенат США договорился с Белым домом ужесточить санкции против РФ

Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Группа сенаторов Конгресса США заявила о договоренности с администрацией президента Дональда Трампа по продвижению нового законопроекта об ужесточении санкций против России. Письменное заявление распространили сенаторы Джинн Шахин, Ричард Блюменталь, Роджер Уикер и Линдси Грэм.

Они представляют обе основные политические силы США — Республиканскую и Демократическую партии. В заявлении сенаторы сообщили, что достигли соглашения с Белым домом по обновленному варианту законопроекта о санкциях против России. Законодатели заявили, что рассчитывают представить документ в ближайшее время.

Речь идет о законопроекте от апреля 2025 года. Одними из главных авторов инициативы стали Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

Документ предусматривает введение вторичных санкций против торговых партнеров России. В частности, предложение включает возможность введения импортных пошлин в размере 500% на поставки в США из стран, которые закупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

Ранее Еврокомиссия исключила наиболее жесткие меры из 21-го пакета санкций против России. Франция, Италия и Греция добились сужения визовых ограничений.

США
Россия
Белый дом
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России изменят правила продажи туристических путевок
Внук Шарля де Голля рассказал, кто пытается отменить русскую культуру
США выдвинули Ирану новое требование по Ормузскому проливу
«Начинает изобретать»: в Совфеде оценили заявления НАТО о российской угрозе
Эстония построит военный городок в Нарве у границы с Россией
МИД РФ хочет сохранить космос свободным от любых видов оружия
Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Возрождение немецкого милитаризма: чем опасно перевооружение Германии
Стало известно о пострадавшем в результате атак ВСУ в ДНР
На Красноярской железной дороге произошел сход 15 грузовых вагонов
Куба снова погрузилась во тьму
Смерч сорвал крыши домов в Подмосковье
Президенту Северного Кипра внезапно стало плохо на мероприятии
Победный удар в концовке вывел Испанию в полуфинал ЧМ по футболу
В Дагестане раскрыли дело о заказном убийстве 14-летней давности
На ядерных объектах Ирана заметили новую активность
Цинк, селен, йод: 7 признаков дефицитов, бьющих по коже, волосам и энергии
«Путин пожертвовал личной жизнью»: Запашный об СВО, Пугачевой и детях
ТЦК в Европе и никаких пособий: как и куда ЕС выдворит украинских беженцев
ПВО сбила два дрона на подлете к Москве
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе
Общество

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка
Общество

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.