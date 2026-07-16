Приставы требуют с иноагента Надеждина почти 1,5 млн рублей ТАСС: судебные приставы взыскивают с иноагента Надеждина долг в 1,5 млн рублей

Судебные приставы взыскивают с политика Бориса Надеждина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) долг суммой больше в 1 455 834 рублей, сообщили РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. В свое время оппозиционер не оплатил исполнительный сбор.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство еще в 2024 году. Теперь с политика требуют выплатить исполнительный сбор суммой выше 1,4 млн рублей.

Ранее правоохранители задержали Надеждина и отвезли его в отдел полиции в Долгопрудном. Его подозревают по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Ему грозит до 15 дней административного ареста.

Также до этого политика включили в реестр иностранных агентов вместе с блогером Екатериной Воропай, предпринимателем Тимофеем Рогожиным и объединением «Штаб кандидатов». Поводом для такого решения послужило распространение недостоверной информацией о политике российских властей и избирательной системе страны. Указанные лица также сотрудничали с другими иноагентами.