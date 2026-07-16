«Вовремя и нужного качества»: Путин обозначил требования по сдаче жилья

Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства, провел в Кремле встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Он сообщил президенту, что власти принимают все необходимые меры, чтобы россияне получили дома и квартиры, за которые внесли оплату, передает пресс-служба Кремля.

И вовремя. Нужного качества, — подчеркнул Путин.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко заявил, что программа семейной ипотеки продолжает действовать в России на прежних условиях. По его словам, льготная ставка в размере 6% сохраняется для граждан, которые соответствуют требованиям программы.

До этого Путин Путин подписал закон, который с 1 сентября 2026 года позволит семьям, воспитывающим двух и более детей, оформлять ипотечные каникулы на срок до полутора лет. В действующей редакции законодательства заемщик при появлении ребенка имеет право на кредитные каникулы по ипотеке продолжительностью шесть месяцев, но только при условии снижения его доходов более чем на 20%.