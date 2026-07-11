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11 июля 2026 в 04:48

В Госдуме назвали условия семейной ипотеки

В Госдуме подтвердили сохранение семейной ипотеки со ставкой 6%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Программа семейной ипотеки продолжает действовать в России на прежних условиях, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко. Льготная ставка в размере 6% сохраняется для граждан, которые соответствуют требованиям программы.

Вокруг программы «Семейная ипотека» в последнее время было много обсуждений, поэтому людям важно понимать, что условия остаются стабильными, и можно спокойно планировать покупку жилья, программа продолжает действовать на прежних условиях, включая сохранение льготной ставки 6% для тех, кто соответствует требованиям программы, — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2026 года позволит семьям, воспитывающим двух и более детей, оформлять ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Документ был принят в целях дополнительной поддержки семей с детьми.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что предстоящие изменения программы льготной семейной ипотеки могут предусматривать увеличение максимального размера кредита. По его словам, корректировки ожидаются с 1 июля.

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