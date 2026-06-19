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19 июня 2026 в 03:21

В Госдуме анонсировали увеличение лимита семейной ипотеки

Кошелев: лимиты семейной ипотеки могут увеличить с 1 июля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Предстоящие изменения программы льготной семейной ипотеки могут предусматривать увеличение максимального размера кредита, сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, корректировки программы ожидаются с 1 июля.

Кошелев отметил, что одним из основных изменений может стать повышение кредитных лимитов. Это позволит семьям приобретать жилье, которое в большей степени соответствует их потребностям. Депутат подчеркнул, что особенно важным такое решение может стать для семей с несколькими детьми, которым требуется более просторная квартира.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что правила семейной ипотеки будут скорректированы с 1 июля для повышения рождаемости. Он уточнил, что решение уже принято.

До этого эксперт по недвижимости и брокер Дмитрий Ракута заявил, что программы льготной ипотеки существенно сократятся уже к 2030 году. Он провел аналогию с IT-ипотекой, которая продолжает действовать, однако по факту сделки по ней не превышают 5%.

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Россия
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Владимир Кошелев
ипотека
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