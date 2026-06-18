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18 июня 2026 в 12:15

Минстрой раскрыл, когда начнут действовать новые правила семейной ипотеки

Минстрой: правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Правила семейной ипотеки будут скорректированы с 1 июля для повышения рождаемости, заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на форуме «Движение», который проходит в Сочи с 16 по 19 июня. Он уточнил, что решение уже принято, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы последний месяц были в диалоге с коллегами из финансового блока правительства. Мы пришли к достаточно правильному консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки. Банки уже готовятся к этому. Мы договорились, что в ближайшее время правила изменятся, — сказал Стасишин.

Замминистра также отметил, что проведенное с участием вице-премьера Марата Хуснуллина совещание позволило снять ряд технических разногласий, которые могли бы негативно отразиться на объемах выдачи. Новые нормы направлены на усиление демографического эффекта от программы. Банковский сектор перестраивает внутренние процедуры для оперативного внедрения обновленных правил.

Ранее эксперт по недвижимости и брокер Дмитрий Ракута заявил, что программы льготной ипотеки существенно сократятся уже к 2030 году. Он провел аналогию с IT-ипотекой, которая продолжает действовать, однако по факту сделки по ней не превышают 5%.

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