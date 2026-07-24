Минстрой опроверг изменения порядка передачи показаний счетчиков воды

Минстрой России опроверг в беседе с ТАСС изменения порядка передачи показаний счетчиков воды. По словам представителей ведомства, публикации, согласно которым с 1 августа 2026 года в стране начнут действовать новые правила, не соответствуют действительности.

Распространяемые в интернете сведения о том, что с 1 августа 2026 года изменится порядок передачи показаний счетчиков воды, не соответствуют действительности, — отметили в министерстве.

В Минстрое пояснили, что требования о необходимости передавать данные о расходе воды до 25-го числа каждого месяца действуют уже более 10 лет. Также уже давно действует норма, согласно которой, если данные не поступят вовремя, расчет может быть проведен на основе среднего потребления за предыдущие шесть месяцев.

Ранее эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что закон не обязывает граждан передавать показания счетчиков строго одним определенным способом. Это можно делать через «Госуслуги», в личном кабинете поставщика услуг, через банковские приложения, ящик сбора показаний или по телефону.

До этого депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал, что исправный счетчик воды с неактуальным межповерочным интервалом не нужно менять — можно всего лишь провести поверку в аккредитованной лаборатории. Прибор подлежит замене в случаях механической поломки или истечения срока службы, который указан в техническом паспорте.