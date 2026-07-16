Число жертв ДТП с грузовиком в Подмосковье выросло Число погибших в ДТП в Подмосковье выросло до трех

Число погибших при столкновении грузового и легкового автомобилей на трассе М-1 «Беларусь» в Московской области возросло до трех, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Еще один пассажир легковушки скончался в больнице от полученных травм.

Следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — говорится в сообщении.

Авария произошла на 98-м километре трассы. Водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. Причиной ДТП стал наезд на тросовое ограждение.

Ранее в Пестово под Великим Новгородом произошла авария с участием 15-летнего мотоциклиста. В результате водитель и его 18-летняя пассажирка оказались в больнице.

До этого в поселке Шатки Нижегородской области в ДТП погиб 18-летний вратарь местной хоккейной команды «Атлант». Юноша выступал за этот клуб несколько лет. По словам родителей других воспитанников, он был добрым и жизнерадостным молодым юношей.