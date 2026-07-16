Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 15:06

Число жертв ДТП с грузовиком в Подмосковье выросло

Число погибших в ДТП в Подмосковье выросло до трех

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Число погибших при столкновении грузового и легкового автомобилей на трассе М-1 «Беларусь» в Московской области возросло до трех, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Еще один пассажир легковушки скончался в больнице от полученных травм.

Следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — говорится в сообщении.

Авария произошла на 98-м километре трассы. Водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. Причиной ДТП стал наезд на тросовое ограждение.

Ранее в Пестово под Великим Новгородом произошла авария с участием 15-летнего мотоциклиста. В результате водитель и его 18-летняя пассажирка оказались в больнице.

До этого в поселке Шатки Нижегородской области в ДТП погиб 18-летний вратарь местной хоккейной команды «Атлант». Юноша выступал за этот клуб несколько лет. По словам родителей других воспитанников, он был добрым и жизнерадостным молодым юношей.

Регионы
Подмосковье
ДТП
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кривоносов: запрет на туруслуги в РФ станет ударом по европейскому бизнесу
Продавец облил перцовкой покупателя из-за очереди
Аллергикам дали советы, как пережить летнее цветение трав
Новый Майдан на Украине: причины отставки Федорова, что значит для России
Разбившая автомобили топором россиянка наблюдается у психиатра
«Небольшое снижение»: Хуснуллин доложил Путину о темпах ввода жилья в РФ
В Перми во время ливня дерево придавило прохожую
«Очередное напоминание»: в ГД ответили на удаление МАКСа из Google Play
Диетолог перечислила самые ценные летние ягоды
Двое россиян пострадали в результате атаки ВСУ на один регион
Подростка обвинили в подготовке атаки на две мечети
Сервисы VK работают в обычном режиме
Спасшему военных РФ жителю Константиновки помогли найти брата
Путин раскрыл объем ежегодных вложений россиян в жилье
Путин назвал самый надежный инструмент поддержки семей с детьми
«Радио Судного дня» вышло в эфир со вторым за день загадочным посланием
«Вовремя и нужного качества»: Путин обозначил требования по сдаче жилья
Экс-премьер Украины назвал Корецкого подконтрольным Западу
Число жертв ДТП с грузовиком в Подмосковье выросло
В российском регионе водитель подорвался на сброшенной с дрона мине
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.