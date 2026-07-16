В российском регионе водитель подорвался на сброшенной с дрона мине Врио губернатора Брянской области сообщил о подрыве автомобиля на мине

В Брянской области водитель гражданского автомобиля получил осколочные ранения, наехав на взрывное устройство, сброшенное с беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Егор Ковальчук. Инцидент произошел на автодороге между селами Подывотье и Саранчино Севского района. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь в Навлинской районной больнице.

Если вы обнаружили любой незнакомый или подозрительный предмет, не приближайтесь к нему. Об обнаружении таких предметов сообщайте по телефону 112, — призвал Ковальчук.

По словам главы региона, боеприпас был замаскирован под обычную коробку. После инцидента мужчина самостоятельно обратился к медикам, где ему была оказана вся необходимая помощь. Врио губернатора также публично пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели трех мирных жителей и ранении еще троих человек в результате атак украинских беспилотников и обстрелов. По его данным, удары пришлись по транспортным средствам в Великих Копанях и Чаплинском муниципальном округе, а также по жилому сектору в Алешках.