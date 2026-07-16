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16 июля 2026 в 11:53

Трое мирных жителей погибли при ударах ВСУ

Сальдо: при атаках ВСУ в Херсонской области погибли три человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Херсонской области в результате ударов ВСУ погибли три мирных жителя, еще три человека пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, в Великих Копанях при атаке БПЛА на легковой автомобиль погибла женщина 1989 года рождения, а также ранены мужчины 2000 и 2003 годов рождения — им оказана помощь на месте.

В Чаплинском муниципальном округе в результате ударов беспилотников по грузовым автомобилям погибли двое: в Красном Яре — мужчина 1970 года рождения, в Новом Этапе — личность еще одного погибшего устанавливается. В Алешках при обстреле жилого сектора пострадала женщина 1973 года рождения, она госпитализирована в местную ЦРБ.

В Красном Яре также загорелось поле сельскохозяйственных культур. Повреждения инфраструктуры и имущества также зафиксированы в 14 населенных пунктах, включая Алешки, Великие Копани, Виноградово, Костогрызово, Новую Каховку, Раденск и другие.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию Ярославской области, задействовав 19 беспилотников. По его словам, в результате погиб один человек. Еще четверо мирных жителей пострадали, их госпитализировали.

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