VK, МАКС, «Одноклассники» и Mail.ru пропали из Google Play: что известно

VK, МАКС, «Одноклассники» и Mail.ru пропали из Google Play: что известно

Ряд российских приложений стал недоступен в Google Play. В их числе VK, МАКС, «Одноклассники» и Mail.ru. Что известно, в чем причины, что говорят разработчики, почему VK переезжает на другой домен?

Какие российские приложения пропали из Google Play, что известно

«Приложения VK и МАКС исчезли из Google Play. Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений», — говорится в официальном пресс-релизе разработчика.

Там напомнили, что они доступны для установки в других магазинах приложений на Android. Обновления VK и МАКСа работают в обычном режиме — необходимо нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в стор, где приложения доступны.

«Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в МАКСе и приложениях VK», — подчеркнул разработчик.

Позднее из Google Play пропали приложение почты Mail.ru и социальной сети «Одноклассники». При попытке найти их появляется уведомление: «Приложение недоступно».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Аналогичное уведомление можно увидеть при попытке найти: «Облако Mail», «Дзен», «Одноклассники», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «VK Звонки», «VK Видео» и «VK Видео Live», «VK Знакомства», VK Admin, VK Play, VK Teams, «VK Почта», «Юла», «Маруся».

Что происходит с российскими приложениями в App Store

В начале июня МАКС исчез из магазина приложений Apple — App Store, а вслед за ним сразу несколько приложений холдинга VK, включая «Дзен», VK Video, «VK Мессенджер», VK Music, «VK Знакомства». Представители Apple тогда сообщили журналистам, что МАКС был удален из-за санкций, поскольку компания соблюдает законы юрисдикций, в которых она работает.

Тогда же команда МАКСа сообщила, что владельцы мобильных устройств Apple не смогут получать уведомления о сообщениях в приложении из-за исключения МАКСа из App Store. При этом сообщения будут доставляться и все функции мессенджера останутся доступны, добавили представители компании и порекомендовали пользователям периодически самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения.

Минцифры впоследствии заявило, что ведет переговоры с Apple по поводу возвращения российского мессенджера. Глава ведомства Максут Шадаев заверил, что вопрос будет решен, а с мессенджером «все будет хорошо».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о переезде VK на другой домен

В день исчезновения из Google Play в пресс-службе VK сообщили о полном переезде на ру-домен.

«Далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне.ru», — уточнили там.

Соцсеть «ВКонтакте» призвала пользователей переходить на vk.ru: «Здесь все тот же ВКонтакте, но быстрее и надежнее, чем vk.com». В сообщении говорится, что сервис полностью аналогичен: все возможности, приложения и дизайн на ру-домене прежние, «однако из-за технических нюансов vk.ru всегда доступен, а еще открывается и работает быстрее, чем vk.com».

«Как проверить, я пользуюсь vk.ru или vk.com? Взгляните на адресную строку браузера — начало ссылки должно быть таким: vk.ru. <...> Что нужно, чтобы перейти на vk.ru? Поменяйте com на ru прямо в адресной строке — и откроется vk.ru. А если вы уже здесь, расскажите о vk.ru друзьям, чтобы все пользовались „ВКонтакте“ удобно», — говорится в сообщении.

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