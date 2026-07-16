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16 июля 2026 в 13:56

VK экстренно переходит на домен .ru

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Руководство VK призвало пользоваться социальной сетью с доменом ru. Как убедился корреспондент NEWS.ru, «ВКонтакте» разослал пользователям сообщение с предложением перейти на российский домен после удаления VK и мессенджера МАКС из Google Play.

Переходите на vk.ru. Здесь все тот же «ВКонтакте», но быстрее и надежнее, чем vk.com, — говорится в рассылке.

В компании пояснили, что это не отдельный сервис, а тот же самый «ВКонтакте» с прежним дизайном, функциями и приложениями. Основное отличие заключается в технической стороне: новый адрес открывается быстрее и всегда доступен, в отличие от старого домена vk.com.

Чтобы перейти на обновленную версию, достаточно заменить в адресной строке браузера «com» на «ru», уточнили в компании. Пользователям также порекомендовали сообщить об этом друзьям, чтобы все могли пользоваться соцсетью с максимальным удобством.

Ранее сообщалось, что VK пропал из магазина онлайн-приложений Google Play вслед за национальным российским мессенджером МАКС. При этом уточняется, что VK и МАКС остаются доступны в RuStore и других магазинах приложений для Android.

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