Медведи усложнили получение медпомощи в Приангарье Жители Киренска вынуждены добираться до врачей по дороге с медведями и без связи

Жители Киренска в Иркутской области пожаловались на транспортную изоляцию после закрытия местного аэропорта, пишет «Газета.ru». Теперь город с населением около 15 тыс. человек связан с другими населенными пунктами только одной грунтовой дорогой. По ней приходится добираться до областного центра, при этом летом на маршруте встречаются медведи и не связи.

Летом у нас ходят медведи. <...> Есть участок, — 300 км бездорожья без связи. Там никто не поможет, если что. Однажды семья не успела на самолет, пожилую больную женщину повезли в маршрутке, и ей стало плохо именно там. Домой привезли ее труп, — рассказала собеседница.

Отмечается, что после прекращения авиасообщения в Киренске усугубилась проблема с медицинскими кадрами. Единственный акушер-гинеколог находится в отпуске, а из хирургов остался только один дежурный специалист. Ранее сложные анализы отправляли в Иркутск самолетом.

Аэропорт закрыли из-за аварийного состояния взлетно-посадочной полосы, которую не ремонтировали более 20 лет. Работы запланированы на 2028-2030 годы, но оператор заявляет об отсутствии средств. Жители города провели митинг и записали обращение к президенту России Владимиру Путину.

Ранее Следственный комитет опубликовал фотографии, на которых можно увидеть следы медведя, напавшего на жителя поселка Ола. По данным ведомства, на теле погибшего мужчины обнаружили рваные раны, характерные для дикого зверя. Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области занялось поиском медведя. Согласно представленным СК кадрам, нападение произошло в заброшенном доме.