Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 14:14

Медведи усложнили получение медпомощи в Приангарье

Жители Киренска вынуждены добираться до врачей по дороге с медведями и без связи

Фото: Matthias Bein/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители Киренска в Иркутской области пожаловались на транспортную изоляцию после закрытия местного аэропорта, пишет «Газета.ru». Теперь город с населением около 15 тыс. человек связан с другими населенными пунктами только одной грунтовой дорогой. По ней приходится добираться до областного центра, при этом летом на маршруте встречаются медведи и не связи.

Летом у нас ходят медведи. <...> Есть участок, — 300 км бездорожья без связи. Там никто не поможет, если что. Однажды семья не успела на самолет, пожилую больную женщину повезли в маршрутке, и ей стало плохо именно там. Домой привезли ее труп, — рассказала собеседница.

Отмечается, что после прекращения авиасообщения в Киренске усугубилась проблема с медицинскими кадрами. Единственный акушер-гинеколог находится в отпуске, а из хирургов остался только один дежурный специалист. Ранее сложные анализы отправляли в Иркутск самолетом.

Аэропорт закрыли из-за аварийного состояния взлетно-посадочной полосы, которую не ремонтировали более 20 лет. Работы запланированы на 2028-2030 годы, но оператор заявляет об отсутствии средств. Жители города провели митинг и записали обращение к президенту России Владимиру Путину.

Ранее Следственный комитет опубликовал фотографии, на которых можно увидеть следы медведя, напавшего на жителя поселка Ола. По данным ведомства, на теле погибшего мужчины обнаружили рваные раны, характерные для дикого зверя. Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области занялось поиском медведя. Согласно представленным СК кадрам, нападение произошло в заброшенном доме.

Регионы
Иркутская область
медведи
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кривоносов: запрет на туруслуги в РФ станет ударом по европейскому бизнесу
Продавец облил перцовкой покупателя из-за очереди
Аллергикам дали советы, как пережить летнее цветение трав
Новый Майдан на Украине: причины отставки Федорова, что значит для России
Разбившая автомобили топором россиянка наблюдается у психиатра
«Небольшое снижение»: Хуснуллин доложил Путину о темпах ввода жилья в РФ
В Перми во время ливня дерево придавило прохожую
«Очередное напоминание»: в ГД ответили на удаление МАКСа из Google Play
Диетолог перечислила самые ценные летние ягоды
Двое россиян пострадали в результате атаки ВСУ на один регион
Подростка обвинили в подготовке атаки на две мечети
Сервисы VK работают в обычном режиме
Спасшему военных РФ жителю Константиновки помогли найти брата
Путин раскрыл объем ежегодных вложений россиян в жилье
Путин назвал самый надежный инструмент поддержки семей с детьми
«Радио Судного дня» вышло в эфир со вторым за день загадочным посланием
«Вовремя и нужного качества»: Путин обозначил требования по сдаче жилья
Экс-премьер Украины назвал Корецкого подконтрольным Западу
Число жертв ДТП с грузовиком в Подмосковье выросло
В российском регионе водитель подорвался на сброшенной с дрона мине
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.