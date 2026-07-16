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16 июля 2026 в 14:22

Риелтор оценила идею предоставления долгосрочной льготной аренды

Риелтор Перескокова: долгосрочная льготная аренда поможет многим россиянам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Долгосрочная аренда жилья по льготной ставке сможет стать удобным решением для большого количества россиян, рассказала URA.RU член Гильдии риэлторов Московской области Наталья Перескокова. Она отметила, что власти планируют покрывать собственникам разницу между заниженной арендной платой для жильца и рыночной ценой.

Если закон примут, эта мера может частично удовлетворить ипотечный спрос, особенно для тех, кому кредит сейчас недоступен. Однако у этого решения есть нюансы и ограниченная целевая аудитория, — рассказала Перескокова.

Риелтор подчеркнула, что целевой аудиторией станут многодетные семьи и люди с небольшим достатком. По ее словам, такая мера может дать людям гарантию длительного проживания, а также упростить решение бытовых вопросов — например, с прикреплением к поликлинике, устройством детей в школу или садик.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил полностью компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. Сейчас указанным категориям граждан компенсируют половину расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и капитального ремонта.

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