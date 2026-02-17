Хасбик вложил 20 млн рублей в большой бизнес

Блогер Хасбик (настоящее имя — Хасбулла Магомедов) начал сдавать в аренду восемь иномарок Toyota Camry в Дагестане, он приобрел их за 20 млн рублей, передает Telegram-канал Mash. По его данным, блогер сам общается с клиентами и заключает договоры. В частности, он просит паспорт, 8 тыс. рублей за аренду и 20 тыс. рублей в качестве депозита.

В материале сказано, что все условия обсуждаются в родном поселке блогера (Новый Хушет). По данным канала, одна из машин записана на блогера, поэтому за нее он просит наличные деньги.

По предварительной информации, Хасбик не зарегистрировал свой бизнес официально. В феврале 2023 года Forbes объявил его долларовым миллионером. По сведениям издания, доходы блогера составили $2,2 млн (более 168,564 млн рублей).

До этого Хасбик признался, что вынужден обратиться в полицию из-за должника, который не вернул ему 1,3 млн рублей. По словам блогера, он одолжил их своему знакомому еще в 2024 году, а спустя некоторое время тот перестал выходить на связь. В своем обращении Магомедов процитировал аяты из Корана, напоминая о необходимости возвращать долги.