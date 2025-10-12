«Довели меня до этого»: Хасбик лишился крупной суммы денег Хасбик обратился в полицию из-за 1,3 млн рублей, которые ему не вернул должник

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, также известный как Хасбик, сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что вынужден обратиться в полицию из-за должника, который не вернул ему 1,3 млн рублей. Эти деньги он занял своему знакомому еще в 2024 году, чтобы помочь тому решить личные трудности.

Спустя время должник перестал выходить на связь. В своем обращении в соцсетях он также процитировал аяты из Корана, напоминая о необходимости возвращать долги.

Это называется довели меня до этого. Скоро узнает все подробности. <...> Должники, держитесь. С вами только так. Вы же любите мужское слово нарушать, — написал блогер.

Ранее в Новосибирске суд приговорил 42-летнего местного жителя к двум годам колонии. Мужчина заставил своего должника отрубить себе палец. Преступление произошло в ноябре 2022 года, когда осужденный пригласил жертву в гараж и начал угрожать ножом. Перед этим он порезал пострадавшему ухо, а затем передал мачете и потребовал нанести себе увечья. Мужчину признали виновным по статье о самоуправстве.