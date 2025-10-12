Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 13:17

«Довели меня до этого»: Хасбик лишился крупной суммы денег

Хасбик обратился в полицию из-за 1,3 млн рублей, которые ему не вернул должник

Хасбик Хасбик Фото: Соцсети

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, также известный как Хасбик, сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что вынужден обратиться в полицию из-за должника, который не вернул ему 1,3 млн рублей. Эти деньги он занял своему знакомому еще в 2024 году, чтобы помочь тому решить личные трудности.

Спустя время должник перестал выходить на связь. В своем обращении в соцсетях он также процитировал аяты из Корана, напоминая о необходимости возвращать долги.

Это называется довели меня до этого. Скоро узнает все подробности. <...> Должники, держитесь. С вами только так. Вы же любите мужское слово нарушать, — написал блогер.

Ранее в Новосибирске суд приговорил 42-летнего местного жителя к двум годам колонии. Мужчина заставил своего должника отрубить себе палец. Преступление произошло в ноябре 2022 года, когда осужденный пригласил жертву в гараж и начал угрожать ножом. Перед этим он порезал пострадавшему ухо, а затем передал мачете и потребовал нанести себе увечья. Мужчину признали виновным по статье о самоуправстве.

Хасбик
блогеры
должники
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко назвал главную проблему в урегулировании конфликта на Украине
Лукашенко раскрыл, когда Украина может исчезнуть как государство
Спасатель назвал главную ошибку пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых
Лукашенко назвал условие, при котором Зеленский пойдет на переговоры
Под чужую дудку: как распознать манипулятора и дать отпор
Диетолог предупредила об опасности одержимости ЗОЖ
Лукашенко раскрыл метод Трампа по вопросу поставок Tomahawk
В Британии бьют тревогу из-за волны преступности в Лондоне
Врач назвала необычный признак скрытой депрессии
В России растет спрос на необычную бьюти-процедуру
Россиян заставят ходить на работу с жаром в 39 градусов
Белоруссия использует на учениях опыт России в СВО
Биометрическая система будет контролировать въезд украинцев в Европу
Мэр предупредил жителей Днепра о непростой зиме без отопления
В Китае раскрыли, как Путин привел в трепет противников России
В российском регионе перевернулась маршрутка с пассажирами
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА в двух регионах России
Ушаков указал на важную деталь в урегулировании на Украине
Россиянам рассказали о ночной привычке, провоцирующей головные боли
Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве экс-вокалиста Lostprophets
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.