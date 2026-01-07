Правительство Йемена обвинило высокопоставленного политика в госизмене

Президентский руководящий совет Йемена принял решение об исключении председателя Южного переходного совета (ЮПС) Айдаруса аз-Зубайди из своего состава и о передаче его дела Генеральному прокурору, сообщил Президентский руководящий совет страны. Политик обвиняется в государственной измене за нанесение ущерба стране в сфере политики и экономики.

Айдарус бен Касим аз-Зубайди использовал южные провинции для совершения правонарушений против гражданского населения, нанес ущерб политическому и экономическому положению Йеменской Республики, посягнул на Конституцию и конституционные органы власти, — сказано в сообщении.

Ранее коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла ограниченные удары по силам Южного переходного совета в провинции Эд-Дали. Атака стала ответом на передвижение подразделений ЮПС рядом с лагерем Аль-Занд.

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем заявила, что стороны, вовлеченные в обострение в южных районах Йемена, должны урегулировать ситуацию и искать реальные пути решения споров. Она отметила, что Россия готова работать со всеми для разрешения конфликта и поддерживает действия стран, включая ОАЭ, которые пытаются снизить напряженность.