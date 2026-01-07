Атака США на Венесуэлу
«Не дождавшись матери»: супружеская пара спасла умирающего тигренка-сироту

В Хабаровском крае спасли брошенного матерью замерзающего тигренка

Супружеская пара из Хабаровского края обнаружила в середине декабря на льду замерзшей реки двух тигрят, рассказали в пресс-службе центра «Амурский тигр». Один из них был уже мертв, а второй находился в состоянии крайней степени истощения. Супруги завернули животных в спальный мешок и отвезли в город, где передали специалистам охотнадзора.

По словам киперов, травм у выжившего тигренка нет, но у него крайняя степень истощения, а УЗИ показало воспаление внутренних органов. Следов взрослой тигрицы на месте обнаружения тигрят инспекторы охотнадзора не нашли. Вероятно, самка оставила малышей в логове и ушла на охоту, с которой не вернулась.

Не дождавшись матери, котята отправились на поиски самостоятельно, — отметил начальник Управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Юрий Колпак.

Для животного оборудовали теплое место, обеспечили питание, питье и витамины. Состояние тигрицы, за которой круглосуточно наблюдает ветеринарный врач, постепенно улучшается: девочка набирает вес и становится все более активной. Однако в дикую природу это животное, вероятно, уже не вернется, предположили сотрудники центра.

Ранее в Москве началось уголовное расследование в связи с использованием львят в коммерческих целях. Диких животных незаконно эксплуатировали в качестве живого реквизита для фотосессий. Сейчас измученные малыши находятся в безопасности.
