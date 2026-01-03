Атака США на Венесуэлу
03 января 2026 в 23:27

«Измученные работой»: в Москве обнаружили используемых для фотосессий львят

Прокуратура Москвы завела дело после находки используемых для фотосессий львят

Львятам тоже свойственен страх Львятам тоже свойственен страх Фото: Global Look Press
В Москве начато уголовное расследование в связи с жестоким использованием львят в коммерческих целях. Как сообщили ТАСС в пресс-службе городской прокуратуры, диких животных незаконно эксплуатировали в качестве живого реквизита для фотосессий.

Проверка была проведена межрайонной природоохранной прокуратурой совместно со специалистами Росприроднадзора. В ее ходе выявлены нарушения закона об использовании животных в культурно-зрелищных мероприятиях. Изъятые львята находятся в безопасности.

Измученных «работой» диких животных, охраняемых международной конвенцией, их незаконное использование в качестве реквизита для фотосессий и нарушения требований закона об использовании животных в культурно-зрелищных мероприятиях выявлены межрайонной природоохранной прокуратурой города Москвы совместно со специалистами Росприроднадзора, — указано в сообщении.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что для животных ситуация разрешилась благополучно. Прокуратура будет осуществлять контроль за ходом и результатами расследования данного уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Мурманске к административной ответственности привлекли индивидуальную предпринимательницу за отсутствие лицензии на использование животных в зоопарках. Нарушение выявили в результате инспекционной проверки ведомства.

львы
Москва
фотосессии
прокуратура
