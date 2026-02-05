Лев набросился на прохожего в Махачкале

Лев накинулся на молодого человека на одной из улиц Махачкалы, передает Telegram-канал «112». Нападение произошло, когда местный житель по имени Ислам шел вместе с братом в магазин.

По дороге они заметили хищника на поводке и решили с ним поиграть, однако животное повело себя агрессивно и набросилось на мужчину. Как пишет канал, обошлось без серьезных травм. На кадрах видно, что мужчина дразнил зверя, а потом его рука оказалась в пасти. На помощь к молодому человеку подоспели стоявшие рядом местные жители и, судя по всему, хозяин питомца.

С Исламом связались журналисты. Он рассказал, что подобные встречи для него не редкость, но раньше ему попадались только львята. По его словам, многие жители Махачкалы содержат дома экзотических хищников.

Ранее в Пакистане домашняя львица выбежала из рикши во время транспортировки и напала на восьмилетнюю девочку. Ребенка доставили в больницу с ранами на руках и ногах. Хозяева львицы скрылись вместе с животным с места происшествия, их разыскивают правоохранители.