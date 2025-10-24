Владелицу мини-зоопарка из Мурманска оштрафовали после проверки

В Мурманске к административной ответственности привлекли индивидуальную предпринимательницу за отсутствие лицензии на использование животных в зоопарках, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на Россельхознадзор. Нарушение выявили в результате инспекционной проверки ведомства.

Женщина также получила штраф за несоблюдение требований к содержанию представителей фауны. В ходе проверки выяснилось, что у животных не было домиков для укрытия, а высота клеток и вольеров не соответствовала нормам.

С владелицы зоопарка взыскали 30 тысяч рублей, а также выдали ей предписание на устранение нарушений. После того как женщина выполнила требование, она прекратила свою деятельность.

Ранее москвичи начали собирать подписи для закрытия контактного зоопарка в торговом центре «Кунцево Плаза». Причиной этого стала антисанитария и замученное состояние животных.