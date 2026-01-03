Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 11:50

Раскрыто гражданство пропавшей под Мурманском туристки

Унесенная течением реки под Мурманском туристка оказалась гражданкой Белоруссии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пропавшей в ходе сплава по реке в Мурманской области женщиной оказалась гражданка Белоруссии, сообщило дипломатическое представительство республики в России. Посольство уточнило, что пока она так и не была найдена.

По полученной от российских профильных ведомств информации, 1 января 2026 года гражданку Беларуси 1968 года рождения унесло в море во время групповых занятий айс-флоатингом в акватории реки Тулома (Мурманская область), — сказано в сообщении.

Поисково-спасательная операция продолжается. Представители белорусского посольства заявили, что Генеральное консульство страны в Санкт-Петербурге поддерживает постоянную связь со следственными органами и аварийно-спасательными службами региона.

Ранее в акватории реки Тулома пропала женщина. По данным следствия, она принимала участие в групповом сплаве по реке. Установлено, что ее унесло сильным течением. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. На место происшествия оперативно прибыли следователи для установления всех обстоятельств.

