Медведчук объяснил, зачем Путин напоминает Западу уроки истории

Президент России Владимир Путин напоминает западным политикам исторические факты из гуманных побуждений, сообщает «Другая Украина» со ссылкой на авторскую статью главы движения Виктор Медведчук. По его мнению, такие заявления связаны с желанием предотвратить трагические последствия в будущем.

Медведчук отметил, что подобные обращения российского лидера продиктованы уважительным отношением как к самим западным политикам, так и к гражданам их стран. Он подчеркнул, что речь идет о стремлении предостеречь от повторения прежних ошибок.

Когда говорят о том, что Владимир Путин учит истории западных политиков, то следует понимать, что это из-за необычайно гуманного отношения к ним, а также из-за гуманного отношения к народам, которые они по глубочайшему недоразумению представляют, — написал Медведчук в своей авторской статье, размещенной на сайте движения.

Он добавил, что игнорирование исторического опыта может привести к еще более тяжелым последствиям, чем прежде. По его словам, напоминание о событиях прошлого направлено на то, чтобы избежать новых трагедий и кризисов.

Ранее Путин заявил о систематическом пересмотре итогов Второй мировой войны рядом западных государств. Они игнорируют вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов, пытаясь переписать «позорные страницы» своей истории, подчеркнул президент.

